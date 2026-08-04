"Que la maquinita no vuelva": el presidente de la UIS defendió el rumbo pese a la recesión

El presidente de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, consideró que la Argentina se encuentra en una situación más ordenada que años atrás, aunque reconoció que la industria atraviesa una fuerte recesión y que muchas fábricas trabajan a la mitad de su capacidad.

En N&N por Aries, el dirigente industrial se mostró optimista sobre las posibilidades de crecimiento vinculadas con la minería, el gas y la agroindustria, pero aclaró que ese potencial todavía no se traduce en una recuperación concreta para las empresas.

“Estamos en un momento de recesión difícil. Hay fábricas que están trabajando al 50% de lo que deberían”, sostuvo Gómez Naar, quien atribuyó la situación a la caída de las ventas y a la debilidad del consumo interno.

Apoyo al rumbo, pero con reclamos

El titular de la UIS afirmó que el país se encuentra más ordenado y valoró el crecimiento de las exportaciones de gas y minería. Sin embargo, reconoció que la industria atraviesa una recesión, con fábricas que trabajan por debajo de su capacidad y dificultades para acceder al crédito.

En ese marco, Gómez Naar planteó que no quiere retroceder hacia políticas que, a su entender, perjudicaron el desarrollo económico. “Que la maquinita no vuelva a funcionar”, afirmó, al rechazar una nueva etapa de emisión e inflación y defender la necesidad de sostener el equilibrio económico.

El dirigente también advirtió que la paralización de la obra pública afecta especialmente al norte argentino, donde la falta de infraestructura limita el crecimiento de la minería, la agroindustria y otros sectores productivos.

Sin crédito no hay inversiones

Otro de los puntos planteados fue la falta de financiamiento. Según explicó, Salta necesita industrializar sus materias primas, pero para hacerlo las empresas requieren acceso al crédito.

El empresario sostuvo que los regímenes destinados a grandes inversiones no alcanzan para resolver las necesidades de firmas pequeñas y medianas, que también deben modernizarse y ampliar su capacidad.

“La falta de gas es un problema y la falta de crédito es otro. Todavía falta”, resumió.

Gómez Naar insistió en que el país tiene oportunidades por la demanda internacional de energía, minerales y alimentos, pero advirtió que ese escenario solo podrá aprovecharse si mejora la infraestructura, vuelve el crédito y se recupera el mercado interno.