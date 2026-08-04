Durand propone quitar la licencia de conducir a quienes maltraten animales

El intendente de Salta, Emiliano Durand, presentó dos proyectos destinados a endurecer las sanciones contra las personas que abandonen o ejerzan maltrato sobre animales.

Una de las iniciativas será enviada a la Legislatura provincial y propone modificaciones al Código de Contravenciones, mientras que la segunda será presentada ante el Concejo Deliberante de la ciudad. Entre las medidas planteadas se incluye la prohibición de obtener por primera vez o renovar la licencia de conducir para quienes sean sancionados por estas conductas.

Además, los proyectos contemplan la realización de trabajos comunitarios en el Centro de Adopciones Municipal como parte de las sanciones. Desde el municipio señalaron que el objetivo es reforzar la responsabilidad en la tenencia de animales y generar mayor conciencia sobre el cuidado y protección.

El secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, sostuvo que las campañas de castración y educación son herramientas fundamentales, pero consideró necesario acompañarlas con normas que desalienten el abandono y el maltrato. Y explicó que la problemática continúa siendo una preocupación constante y aseguró que cerca del 80% de los animales que ingresan al lugar fueron víctimas de abandono o maltrato.

El proyecto también propone un trabajo coordinado con la Municipalidad, la Policía de Salta y la Justicia para identificar a los responsables y aplicar las medidas correspondientes.