Salta tendrá un martes templado, con una máxima de 25°C

La ciudad de Salta tendrá este martes 4 de agosto una jornada templada, con una temperatura máxima de 25 grados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

A las 6, el organismo registraba 16,6 grados, una humedad del 87% y viento del norte a 8 kilómetros por hora. La visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Durante la mañana se esperan neblinas, con una temperatura cercana a los 13 grados y sin probabilidad de precipitaciones.

Por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura llegará a los 25 grados. Los vientos serán leves y predominarán desde el sudoeste.

Hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 17 grados.

Cómo seguirá el tiempo en Salta

El pronóstico extendido anticipa varios días templados. Para el miércoles se espera una máxima de 24 grados, mientras que el jueves podría alcanzar los 27.

El viernes y el sábado las máximas se ubicarán entre los 21 y los 23 grados. El SMN proyecta un descenso más marcado recién para el domingo y el lunes, aunque ese pronóstico todavía puede modificarse con las próximas actualizaciones.