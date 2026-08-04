Un auto volcó en una zanja y el conductor resultó ileso

Un automóvil cayó en una zanja y terminó volcado durante la noche del lunes en el sector que une los barrios San Rafael y Solís Pizarro, a la altura del cruce de las vías.

El conductor viajaba solo y no sufrió lesiones. El siniestro provocó importantes daños materiales en el vehículo, que quedó con uno de sus laterales apoyado dentro de la excavación.

Vecinos de la zona señalaron que el lugar carece de iluminación y de elementos que adviertan sobre la presencia de la zanja.

El propietario del auto manifestó que no logró advertir el peligro. Según relataron los residentes, lloraba de bronca e impotencia al observar cómo había quedado su vehículo.

Sería el tercer accidente

Los vecinos sostienen que este sería el tercer episodio de similares características registrado en el mismo sector.

Por ese motivo, reclamaron iluminación, cartelería y medidas de seguridad urgentes para impedir nuevos accidentes, especialmente durante la noche.