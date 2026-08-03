Un ataque ucraniano con drones provoca siete muertos en una playa de Rusia
El Mundo03/08/2026
Se produjo en una playa del balneario de Arkhipo-Osipovka, cerca de Gelendzhik, en la región rusa de Krasnodar.
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