La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo no recibió ningún informe de inteligencia que advirtiera sobre una crisis migratoria de la magnitud de la registrada el pasado 30 de julio en Ceuta, cuando decenas de miles de personas ingresaron desde Marruecos. Sus declaraciones se produjeron luego de que la Cadena SER informara que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había emitido "varios avisos" sobre el riesgo de una entrada masiva.
España negó fallas de inteligencia tras el ingreso masivo de migrantes de Ceuta
El Mundo03/08/2026
La ministra Elma Saiz rechazó que existieran alertas previas sobre la situación, luego de que un medio afirmara que el CNI había emitido varios avisos.
Consultada sobre si el Gobierno había sido alertado previamente por los servicios de inteligencia, Saiz respondió que "no hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta". Según los datos oficiales, ese día llegaron unas 50.000 personas a Ceuta, mientras que las autoridades locales elevaron la cifra a 60.000.
La portavoz insistió en varias oportunidades en que "no se conocía la magnitud" de lo que iba a ocurrir y rechazó que hubiera existido un fallo de inteligencia. "De ninguna manera se preveía algo tan inédito", sostuvo.
La Unión Europea pidió reforzar el control de las fronteras
Las declaraciones de Saiz se conocieron pocos minutos después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, respaldara públicamente el trabajo de los servicios de inteligencia españoles, tanto los que dependen de su cartera como los que están bajo la órbita del Ministerio del Interior.
Además, la portavoz destacó la respuesta "inédita" que, según afirmó, dio el Gobierno de Pedro Sánchez con la colaboración de Marruecos para hacer frente a la situación. En una entrevista de un programa televesivo también señaló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió una carta al jefe del Ejecutivo español en la que valoró la rapidez con la que se llevaron adelante los retornos de migrantes.
No obstante, en esa misma carta, Von der Leyen sostuvo que la Unión Europea debe reforzar el control de sus fronteras exteriores y defendió la necesidad de mantener una vigilancia "rigurosa" para afrontar futuras crisis migratorias.
Ámbito
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