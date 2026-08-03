Marruecos fijó su postura sobre la crisis migratoria

El Gobierno de Marroquí emitió a través de un comunicado oficial que la reciente crisis migratoria registrada en la frontera con Ceuta y atribuyó el episodio a la acción de redes de trata de personas, campañas de desinformación difundidas en redes sociales y la interpretación errónea de algunas decisiones judiciales y procedimientos administrativos.

Según las autoridades marroquíes, miles de personas intentaron cruzar hacia territorio español convencidas de que podrían ingresar al espacio europeo sin consecuencias legales. En ese contexto, el Ejecutivo afirmó que las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes aprovecharon esa percepción para incentivar los desplazamientos.

El comunicado también confirmó la muerte de 11 personas en territorio marroquí durante los intentos de cruce e indicó que continúan las tareas de identificación de las víctimas. Asimismo se anunció la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Marruecos reiteró que mantiene su compromiso con la cooperación internacional en materia de control migratorio y se definió como un "socio fiable y responsable" en la gestión de los flujos migratorios hacia Europa.