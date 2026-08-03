La Antártida alcanzó su temperatura más baja desde 2012

La Antártida registró temperaturas de hasta -84 °C, el valor más bajo observado en el continente desde 2012, según reportaron especialistas que monitorean las condiciones meteorológicas de la región.

De acuerdo con los expertos, el marcado descenso se produjo en el punto más intenso del invierno austral, cuando la ausencia de radiación solar, un cielo completamente despejado, la baja humedad y los vientos débiles favorecieron una rápida pérdida de calor sobre la superficie helada.

Estas condiciones permitieron que la capa de hielo alcanzara temperaturas excepcionalmente bajas en algunas zonas del continente. Los expertos advierten que un episodio de frío extremo no contradice el calentamiento global. El clima se analiza a partir de tendencias de largo plazo, mientras que este tipo de eventos responde a condiciones meteorológicas puntuales.

No obstante, aclararon que este episodio responde a un fenómeno meteorológico propio de la estación y no modifica las tendencias climáticas de largo plazo, que se evalúan a partir de registros sostenidos durante décadas.