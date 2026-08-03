Para Irán, los vaivenes de Trump le dan ventaja en la guerra

Cuando el presidente Donald Trump pareció retractarse una vez más de la amenaza de una escalada militar contra Teherán, ofreció nuevos argumentos a la narrativa que los funcionarios iraníes están ansiosos por promover: no son ellos quienes temen la guerra, sino el mandatario estadounidense.

Los dirigentes iraníes creen haber encontrado el talón de Aquiles del mundo. Con la ayuda de milicias aliadas regionales, Teherán dedicó la semana pasada a demostrar su capacidad para amenazar varias de las instalaciones energéticas y vías fluviales más importantes del mundo.

Siguió subiendo la apuesta en su enfrentamiento con Washington sobre cuándo y cómo detener las hostilidades reanudadas y volver al breve acuerdo para iniciar negociaciones de paz, que fracasó el mes pasado.

Cuando Trump dio a entender en los últimos días que una escalada importante era inminente si no se hacían concesiones, dos exfuncionarios iraníes dijeron que los líderes de Teherán le dijeron que siguiera adelante.

“Están preparados para la guerra y no cederán”, declaró Amir al-Mousawi, exdiplomático iraní, quien afirmó haberse reunido el fin de semana con el equipo que rodea al principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qhalibaf. Al-Mousawi describió un intercambio de mensajes entre funcionarios estadounidenses e iraníes, enviados durante el fin de semana a través de funcionarios pakistaníes y qataríes, en los que, según él, Trump prometió un ataque severo contra infraestructuras civiles, como centrales eléctricas, si los iraníes no reanudaban las negociaciones.

Según explicó, los iraníes se negaron a menos que Washington volviera al “memorando de entendimiento” previamente acordado, que según muchos expertos favorecía a Irán.

“No tenemos ningún problema con la guerra y estamos preparados para la gran confrontación”, afirmó Al-Mousawi que los iraníes les dijeron a los estadounidenses. “Trump les dijo a los iraníes: ‘Voy a atacar el poder en Irán’. Entonces, los iraníes respondieron: ‘Si atacan, atacamos nosotros’”.

Según Sasan Karimi, exalto funcionario del gobierno iraní y profesor de estudios iraníes en la Universidad de Teherán, los funcionarios iraníes detectaron un patrón en los intentos de Trump por influir en las negociaciones. “Cada vez que intercambian mensajes, Trump empieza a presionar la situación amenazando a Irán para intentar obtener más concesiones”, dijo. “Pero Irán no se deja manipular tan fácilmente”.

El domingo, el mandatario estadounidense dijo que había cedido en su plan de escalada después de que Irán y otros países de Medio Oriente solicitaran un aplazamiento porque se habían acordado los “parámetros de un acuerdo”.

Sin embargo, no hay indicios visibles de que se hayan retomado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Según dos diplomáticos regionales, lo que sí parece haber ocurrido es que Arabia Saudita y Qatar expresaron su preocupación por su capacidad para defender adecuadamente sus instalaciones de petróleo y gas.

El canal de noticias oficial saudí informó el domingo que el príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto de Arabia Saudí, había hablado recientemente con Trump para recalcar “la necesidad de priorizar el diálogo para reducir las tensiones” y “prevenir un conflicto mayor”.

Las recientes huelgas en la región reflejan la gravedad de esas preocupaciones.

“Rediseñar la arquitectura de seguridad”

Hace dos semanas, los hutíes, una milicia alineada con Irán en Yemen, bloquearon el paso de Bab al-Mandeb por parte de Riad en el Mar Rojo. Los saudíes transportaban petróleo por oleoducto hasta su puerto en la costa occidental del Mar Rojo para sortear el control iraní sobre el transporte marítimo mundial a través del estrecho de Ormuz, la principal ruta para el envío de petróleo desde el Golfo Pérsico.

La semana pasada, drones atacaron dos importantes instalaciones petroleras en Arabia Saudita, en un ataque que Riad atribuyó a milicias respaldadas por Irán en Irak. Un día después, dos barcos se incendiaron en el puerto de Damietta, en Egipto, en lo que las autoridades egipcias afirmaron que parecía haber sido un ataque con drones y que los analistas regionales interpretaron como otro ataque más de Irán o sus aliados.

En esencia, la lucha actual “tiene que ver con rediseñar la arquitectura de seguridad regional”, afirmó HA Hellyer, investigador asociado sénior del Royal United Services Institute de Londres.

Según explicó, el meollo de la cuestión radica en quién controla el estrecho de Ormuz. “Los iraníes están muy decididos a no ceder el control y están dispuestos a bombardear para asegurarse de que así sea”.

Más allá de esa dinámica, también se produjo el sorprendente ataque del 17 de julio contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, en el que murieron tres soldados estadounidenses.

“El ataque en Jordania lo cambió todo”, afirmó Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group. Según Vaez, no solo demostró que el arsenal de misiles de Irán seguía bien abastecido, sino también que las capacidades de inteligencia de Teherán eran superiores a las que se creían.

El ataque también provocó una inusual disidencia dentro de Jordania, un aliado crucial de Estados Unidos en materia de seguridad en la región, ya que cientos de jordanos prominentes, entre ellos políticos y abogados, desafiaron las limitaciones a la libertad de expresión en su país para exigir la retirada de las fuerzas estadounidenses .

“Toda la estrategia iraní durante este período ha estado dirigida a hacer comprender a Estados Unidos que, si se produce otra escalada, el alcance y la magnitud de la respuesta iraní serían mucho más devastadores para la región y la economía mundial”, dijo el Vaez.

Trump, añadió, “nunca comprendió del todo las motivaciones de los iraníes”, su negativa a ser intimidados o amedrentados. A lo largo de su mandato, tanto el actual como el anterior, Trump “se muestra reacio a aprender la lección” de que las tácticas agresivas hacia Irán solo han endurecido su postura, afirmó el señor Vaez.

“Ya lleva ocho años ejerciendo la máxima presión” con sanciones económicas, dijo, ahora combinadas con presión militar “que nunca ha producido lo que él buscaba”.

Merma de las reservas de municiones

Al mismo tiempo, Washington se enfrenta al agotamiento de sus reservas de municiones. Algunos oficiales militares afirman que su capacidad para combatir en futuros conflictos, como una supuesta guerra entre grandes potencias contra China, podría verse mermada por una escasez que podría tardar años en solucionarse, especialmente de armas defensivas como los misiles Patriot.

“Las opciones militares de Estados Unidos no son muy buenas, y no se trata simplemente de la supuesta escasez de municiones”, dijo Farzan Sabet, analista de Irán en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, en Suiza.

“Primero, no está claro que la escalada militar limitada y temporal que Trump está dispuesto a emprender en este momento sea suficiente para cambiar la estrategia de Irán", afirmó. “Segundo, es difícil imaginar que estas opciones puedan reducir la capacidad de misiles y drones de Irán, de tal manera que no pueda cerrar eficazmente el estrecho de Ormuz ni dañar aún más la infraestructura crítica y energética del Golfo".

Envalentonados, algunos conocidos sectores intransigentes iraníes se burlaron del dilema en el que parece encontrarse la administración Trump.

Ebrahim Rezaei, portavoz del comité de seguridad nacional y política exterior del Parlamento iraní, se hizo eco de una amenaza anterior de Trump en abril, en la que afirmaba que bombardearía Irán “hasta reducirlo a la Edad de Piedra”.

“Si se produce un ataque contra Irán”, escribió Rezaei en respuesta en X a las renovadas amenazas de Trump en los últimos días, “haremos retroceder a toda la región y sus instalaciones a la Edad de Piedra”.

Cuando Trump dijo que pospondría una escalada, un destacado comentarista de línea dura, Seyed Mohammad Marandi, publicó una foto de tacos de pollo en su cuenta X. Era una referencia a un acrónimo sarcástico utilizado por los críticos del Sr. Trump: TACO, o “Trump siempre se acobarda”. “Irán no ha cedido”, escribió.

Lejos de estar más cerca de las conversaciones, algunos expertos regionales opinan que las dos partes están más lejos que nunca.

El señor Karimi, exfuncionario iraní, afirmó que Irán debería prepararse para otra fase de guerra en las próximas semanas.

Mientras Teherán y Washington sigan convencidos de que son ellos quienes deben satisfacer sus demandas, afirmó, las conversaciones no tendrán sentido.

“Para llegar a un acuerdo, ambas partes deben ser políticamente humildes y reconocer que sus ambiciones maximalistas no funcionarán”, dijo, y agregó que, por ahora, “esa dinámica no está sobre la mesa”.

La Nación