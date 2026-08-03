Entre el fuego y el abandono: el calor extremo y los incendios dividen a Francia
El Mundo03/08/2026
Dos pueblos están "en guerra" por los fuegos: Le Porge, que se siente abandonada, y Cap Ferret, beneficiada con más ayuda.
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Incendios devastadores en EEUU: más de 65.000 evacuados y 700 viviendas destruidas
Ivana ChañiEl Mundo03/08/2026
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Victoria López NúñezEl Mundo03/08/2026
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La Antártida alcanzó su temperatura más baja desde 2012
Victoria López NúñezEl Mundo03/08/2026
El descenso térmico fue registrado durante el invierno austral y responde a una combinación de condiciones atmosféricas que favorecieron una intensa pérdida de calor en la superficie.
Un sorpresivo giro diplomático sacudió a los mercados internacionales: las bolsas reaccionan y el precio del barril registra una fuerte corrección.
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Ivana ChañiSalta03/08/2026
El especialista del INTA, Norberto Volante, aseguró que el fenómeno ya comenzó y anticipó precipitaciones más tempranas, tormentas violentas y un aumento cercano al 30% en las lluvias durante la próxima temporada.