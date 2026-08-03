Entre el fuego y el abandono: el calor extremo y los incendios dividen a Francia

Los habitantes de este pueblo de la Gironda, evacuados debido al devastador incendio, regresaron a sus hogares el lunes. Muchos de ellos creen que su localidad, donde se quemaron más de 180 casas, fue desatendida por las autoridades en favor de Cap Ferret.

Invitado a hablar en la radio RTL, Alain Rousset, presidente de la región de Nueva Aquitania, afirmó que, en su opinión, no existía ninguna "conspiración" y que era necesario "comprender" la "auténtica angustia" de los habitantes de Le Porge.

"Nos han abandonado", lamentó Olivier, natural de Le Porge, en declaraciones a RTL. "El daño ya está hecho, no nos queda nada. Ni bosque, ni casas, ni autos, nada".

El actual debate es si los afectados por los incendios deben recibir una indemnización del Estado. En Francia, los "seguros de habitación" son obligatorios para cada casa, ya sea de propietarios o inquilinos, y las aseguradoras cubren los daños por incendios, entre otros.

El 67,75 % apoya hoy una indemnización extra del Estado, mientras que el 32,25 % no, según un sondeo del diario conservador Le Figaro.

La prefectura de Gironda ha autorizado a miles de personas evacuadas debido a la amenaza del gran incendio forestal, ahora "controlado", a regresar el lunes a las localidades de Lège-Cap-Ferret, incluyendo la popular península turística, y Le Porge, a excepción de quienes se alojan en campings. En el Var

En el departamento del Var, que permanece bajo "alerta naranja" por ola de calor este lunes, los bomberos tendrán que librar "otra batalla" esta tarde para contener los rebrotes en condiciones particularmente adversas.

El incendio, que comenzó el viernes cerca del macizo de Gros Bessillon, está controlado y no se propagó durante la noche, pero aún no está completamente extinguido. Ya ha arrasado aproximadamente 1.800 hectáreas. Amenazó a varios pueblos, cuyos residentes, evacuados durante parte del fin de semana, ya han podido regresar a sus hogares.

"La próxima batalla será esta tarde para hacer frente a los vientos que se intensifican, con una humedad relativa media prevista", declaró el teniente coronel Michel Audier, uno de los portavoces del cuerpo de bomberos, durante la conferencia de prensa del mediodía.

"Actualmente, los equipos de intervención se encuentran sobre el terreno. El personal movilizado para esta misión está dedicando todos sus esfuerzos a extinguir el fuego", informaron los bomberos de Var. "Estamos trabajando lo más cerca posible de las zonas afectadas para tratarlas y asegurar su extinción definitiva", explicaron.

Además de los bomberos, se han movilizado importantes recursos aéreos, incluyendo tres helicópteros pesados (dos Black Hawk y un Puma), dos helicópteros ligeros, dos aviones cisterna Canadair y helicópteros de mando y guía. El avión militar A400, adaptado para arrojar un líquido estadounidense de color rojo para reducir las posibilidades de fuego y demorarlo, actuará esta tarde en Gironda.

La vigilancia sigue siendo crucial este lunes en la región del Var. "El fuego no se propagó durante la noche. Los equipos terrestres se centraron en seguir tratando los bordes y extinguiendo cualquier foco de incendio restante", declaró Stéphane Nepper, portavoz del cuerpo de bomberos de Var.

En medio de esta ola de incendios, el Ministerio del Interior informó sobre un total de 375 personas detenidas, entre ellas 142 menores, en casos relacionados con incendios provocados. El 70 % de los incendios podrían tener origen humano. El estado de los incendios

La batalla continúa para los bomberos en todos los incendios del país. En Gironda, Var y Aude, la movilización es total este lunes 3 de agosto para evitar nuevos focos.

Los bomberos continúan luchando para contener los nuevos focos en la región de Gironda. Como muestra de la notable mejoría sobre el terreno, en la devastada localidad de Le Porge, la más afectada por el incendio masivo, la prefectura autorizó el regreso de miles de residentes evacuados a partir de hoy a las 14:00. Esta medida excluye dos barrios (Le Ferron y Plein Soleil) de Le Porge, la localidad más afectada por los incendios, donde se están llevando a cabo operaciones de desminado debido a la presencia de proyectiles de la Segunda Guerra Mundial en el suelo.

Lo mismo ocurre en Lège-Cap-Ferret, con excepción de las zonas de camping. Los residentes de la popular península turística de Cap Ferret, que habían sido evacuados por carretera o barco debido a la amenaza de las llamas, podrán regresar a sus hogares. Vuelve la ola de calor

Otro episodio de calor extremo ha llegado al país. Mientras los bomberos siguen luchando contra el incendio forestal más devastador que ha azotado Francia en más de 70 años, el clima no les da tregua. Desde el martes, una nueva ola de calor intenso se ha instalado en el país. Se prevé que se intensifique a mediados de semana, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en algunas zonas.

A partir de este lunes, las previsiones de Météo-France confirman una mayor intensificación del calor en gran parte de Francia. Las temperaturas podrían alcanzar los 37 °C en la región de Île-de-France y el valle del Ródano, mientras que en el interior de Normandía podrían registrarse máximas de hasta 35 °C.