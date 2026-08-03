Incendios devastadores en EEUU: más de 65.000 evacuados y 700 viviendas destruidas

Un avance implacable del fuego azota al noroeste de Estados Unidos, con un impacto severo en el estado de Washington, donde el gobernador Bob Ferguson declaró la emergencia estatal y prohibió las quemas agrícolas. Las llamas ya destruyeron unas 700 viviendas y obligaron a evacuar a más de 65.000 personas, principalmente en el condado de Spokane, dentro de una región que enfrenta su peor temporada de incendios en más de tres décadas.

El reporte publicado por la agencia EFE detalló que existen 70 grandes fuegos activos en todo el país, concentrados mayoritariamente en los estados de Oregón y Washington, acumulando más de 600.000 hectáreas calcinadas. Si bien las autoridades no reportaron víctimas fatales o heridos, advierten que aún resta acceder a zonas arrasadas por tres focos de gran tamaño que permanecen fuera de control.

Para contener el avance del fuego, se desplegaron casi 28.000 bomberos, 1.715 camiones y 212 helicópteros en los distintos frentes. La combinación de una sequía récord, baja humedad y fuertes vientos complica las labores del personal de emergencia, en un año que ya registra más de 45.835 incendios en territorio norteamericano.