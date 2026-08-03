El petróleo cae casi 7% a la espera de un acuerdo entre Washington y Teherán

Los precios del crudo sufrieron una fuerte caída ante las expectativas de un avance diplomático en Medio Oriente, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el inicio de nuevas conversaciones con Irán y ordenara suspender los ataques contra ese país.

Los futuros del barril Brent cayeron un 6,91% hasta cotizar en u$s 83,88, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedió un 5,69%, ubicándose cerca de los 79,85 dólares. Tal como consignó El Cronista, la perspectiva de paz alivió la presión sobre las cotizaciones, impulsó la suba de los futuros en Wall Street y Europa, y redujo los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

En paralelo, el yen japonés alcanzó su nivel más alto en tres meses tras confirmarse una intervención financiera conjunta entre Estados Unidos y Japón para sostener la moneda del país asiático. Sin embargo, las bolsas de Asia cayeron debido a las dudas de los inversores sobre la rentabilidad a futuro del gasto en inteligencia artificial.