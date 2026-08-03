Fin de semana violento en Salta: dos homicidios, dos heridos graves y cuatro detenidos

Dos homicidios, dos hombres internados en estado crítico y cuatro personas detenidas fue el saldo de los principales hechos violentos registrados durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia, según informó la Policía de Salta en diálogo con Aries.

El oficial Juan Posadas, de Prensa de la Policía, detalló que los dos homicidios son investigados por el Ministerio Público Fiscal y que en ambos casos ya fueron detenidos los principales sospechosos.

Dos homicidios con detenidos

El primero de los hechos ocurrió el viernes por la tarde en Villa San Antonio, donde un hombre fue encontrado con heridas aparentemente provocadas por un arma blanca. La víctima fue trasladada al hospital San Bernardo, donde murió horas después.

Durante la investigación, personal de la Dirección General de Investigaciones logró identificar y detener a un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

El segundo homicidio se registró durante la madrugada del domingo en San Ramón de la Nueva Orán. La víctima también presentaba lesiones compatibles con un arma blanca y falleció poco después. En este caso, la Policía confirmó la detención de otro sospechoso.

"En ambos casos se está trabajando como supuestos homicidios y tenemos la detención de los principales sospechosos", informó Posadas.

Otros dos hombres permanecen internados

Además de los homicidios, la Policía intervino en otros dos hechos de extrema violencia ocurridos en la zona sudeste de la ciudad.

El primero se produjo el sábado por la noche, durante un presunto enfrentamiento en la cuarta etapa de barrio Solidaridad. La víctima llegó por sus propios medios al hospital Papa Francisco y luego fue derivada en código rojo al hospital San Bernardo, donde permanece internada en estado delicado.

El segundo episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando un hombre recibió un disparo en el tórax en la vía pública. Tras una alerta al Sistema de Emergencias 911, fue asistido por el SAMEC y trasladado también al hospital San Bernardo, donde continúa internado.

Alcohol y conflictos

El vocero policial señaló que varios de estos episodios se desarrollaron en contextos de consumo de alcohol en la vía pública y conflictos interpersonales.

"Muchas veces una conducta contravencional, como la ingesta de alcohol en la vía pública, termina en un delito de lesiones graves o, en el peor de los casos, con la vida de una persona", advirtió Posadas.

Por ese motivo, indicó que la Policía continuará reforzando los controles preventivos para evitar que este tipo de situaciones deriven en hechos de mayor gravedad.