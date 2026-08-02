El dirigente sindical fue interceptado por la policía en plena vía pública y quedó a disposición de la Justicia.
Regresaban a Salta y murieron en un siniestro: buscan a sus familiares
Policiales02/08/2026Ivana Chañi
Las víctimas regresaban a Salta tras participar de una celebración religiosa. Difundieron dos teléfonos para aportar información.
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Victoria López NúñezPoliciales04/08/2026
El enfrentamiento dejó tres personas heridas y motivó un operativo policial que culminó con la detención de cinco hombres. Durante los procedimientos también se secuestraron un arma de fuego, un machete y cartuchos.
Sucedió durante la madrugada del pasado 31 de julio, cuando el propietario de una camioneta advirtió que el vehículo se incendiaba.
La investigación se inició tras la sustracción del arma de un efectivo que cumplía servicio adicional en un local bailable de la ciudad.
Una mujer de 35 años fue detenida durante un allanamiento en barrio Aeroparque. La Policía secuestró más de 260 dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo.
El fin de semana realizaron operativos en distintos puntos de la provincia, se controló más de 11.000 vehículos y labró más de mil infracciones.
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