Regresaban a Salta y murieron en un siniestro: buscan a sus familiares

Autoridades de Santiago del Estero solicitaron ayuda para localizar a familiares o allegados de Silvina Raquel Medina, de 49 años, y Ramón Monserrat, de 60, ambos oriundos de San Ramón de la Nueva Orán.

Los dos fallecieron en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de Santo Domingo Copo, cuando regresaban hacia Salta luego de participar en las festividades religiosas de la Virgen de Huachana.

Desde el Hospital de San José de Boquerón pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato a los teléfonos 0381-155675693 o 03861-421025.