Buscan acercar asesoramiento jurídico a los barrios

El intendente, Emiliano Durand, y la defensora general de la Provincia, Ada Zunino, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre ambas instituciones y acercar respuestas y servicios a los vecinos.

En este marco, se prevé la implementación de acciones conjuntas de formación, capacitación y asesoramiento en distintas temáticas de interés para la comunidad. Entre ellas, la participación de la Defensoría en el programa “La Muni en tu Barrio”, donde los vecinos podrán acceder a información y gestionar turnos para ser atendidos por el Defensor Oficial Civil.

Además, el convenio permitirá desarrollar instancias de capacitación vinculadas a justicia penal juvenil y a temas relacionados con el ámbito familiar, como pensión alimenticia, régimen de visitas, cuidado parental e impedimento de contacto, entre otros.

Al respecto, Ada Zunino destacó la importancia de trabajar cerca de la comunidad y señaló: “Uno de los objetivos que he tenido apenas asumí el cargo es tratar de estar cerca de la gente y entiendo que una de las formas más tangibles es acompañar a la Intendencia de Salta en el programa La Muni en tu Barrio”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre ambas instituciones y sostuvo: “Nosotros tenemos que trabajar como organismo del Estado en forma articulada, porque hay un solo objetivo, que es satisfacer aquellas necesidades que la gente tiene”.

El convenio establece además que las partes podrán coordinar y ejecutar programas, cursos, talleres, jornadas y seminarios destinados a fortalecer la formación y capacitación de trabajadores y funcionarios de ambas instituciones.

Estuvieron presentes en la reunión, además, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Chalabe; el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, y la coordinadora de Políticas Institucionales de la Defensoría, Gabriela Grimoldi.