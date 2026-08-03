Cambios para autos y colectivos por obras frente al Aeroclub

La colectora de avenida Bolivia permanece cortada este lunes por trabajos de repavimentación dentro del plan vial que la Municipalidad ejecuta en la zona norte de la ciudad.

Desde el lugar, el móvil de Aries informó que la obra se desarrolla frente al Aeroclub, desde el ingreso por calle Superí hasta la estación YPF ubicada frente a la rotonda.

Los trabajos no consisten en colocar una nueva capa sobre el pavimento existente. Según explicaron operarios municipales en el lugar, se retirará por completo el asfalto deteriorado para reconstruir la calzada.

“Vamos a sacar por completo el asfalto. No es solamente colocar el bituminoso encima”, indicaron.

Cómo circular por la zona

Los conductores no pueden ingresar a la colectora desde calle Superí. Quienes circulen por el sector deberán continuar por los desvíos señalizados y evitar intentar el acceso desde la rotonda del Aeroclub.

Aunque existe cartelería preventiva, durante la mañana algunos vehículos ingresaron por sus recorridos habituales y encontraron el corte una vez dentro del sector.

Los trabajos están previstos hasta el 6 de septiembre.

Cambios en las paradas de SAETA

La parada ubicada al inicio del corte, sobre calle Superí, continúa operativa. En cambio, la que se encuentra dentro del tramo intervenido quedó anulada.

Los colectivos que circulan por la zona —principalmente corredores de la línea 6— ingresan por la colectora, suben hacia la rotonda por avenida Bolivia y vuelven a descender a la altura de la estación YPF.

Los usuarios también pueden utilizar la parada situada después de la estación de servicio.