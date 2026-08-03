Recolectaron más de tres toneladas de residuos eléctricos

El subsecretario de Tecnología y Conectividad, Matías Sant, señaló que es fundamental generar conciencia sobre el destino que deben tener los aparatos eléctricos y electrónicos una vez que dejan de utilizarse. “Estos residuos no pueden tirarse junto con la basura común porque contienen materiales que requieren un tratamiento adecuado para evitar la contaminación ambiental”, explicó.

Además, comentó que en cada campaña se revisan los equipos para identificar cuáles pueden repararse y qué componentes todavía pueden aprovecharse. Esa tarea también permite que estudiantes de escuelas técnicas participen y sumen experiencia práctica. “Con estas acciones buscamos promover la economía circular y darle una segunda vida a los recursos electrónicos siempre que sea posible”, afirmó.

Además de los residuos electrónicos, durante la jornada también se recibieron plásticos, cartón, juguetes y ropa, que serán entregados a comedores. “Asimismo, se recolectaron andadores para adultos mayores que serán reacondicionados”, concluyó.