Recolectaron más de tres toneladas de residuos eléctricos
En el predio del estacionamiento shopping Alto NOA ubicado en la ciudad de Salta se llevó a cabo una campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Allí, cientos de vecinos depositaron más de tres toneladas de artefactos en desuso como computadoras, impresoras, televisores, radios, heladeras, microondas, consola de videojuegos, palancas de control, celulares, escáneres, fotocopiadoras y otros dispositivos.
Esta estrategia busca promover la correcta disposición de elementos en desuso, reducir el impacto ambiental y concientizar a la comunidad sobre la importancia de adoptar prácticas responsables para el cuidado del ambiente.
El subsecretario de Tecnología y Conectividad, Matías Sant, señaló que es fundamental generar conciencia sobre el destino que deben tener los aparatos eléctricos y electrónicos una vez que dejan de utilizarse. “Estos residuos no pueden tirarse junto con la basura común porque contienen materiales que requieren un tratamiento adecuado para evitar la contaminación ambiental”, explicó.
Además, comentó que en cada campaña se revisan los equipos para identificar cuáles pueden repararse y qué componentes todavía pueden aprovecharse. Esa tarea también permite que estudiantes de escuelas técnicas participen y sumen experiencia práctica. “Con estas acciones buscamos promover la economía circular y darle una segunda vida a los recursos electrónicos siempre que sea posible”, afirmó.
Además de los residuos electrónicos, durante la jornada también se recibieron plásticos, cartón, juguetes y ropa, que serán entregados a comedores. “Asimismo, se recolectaron andadores para adultos mayores que serán reacondicionados”, concluyó.