Trump frenó un ataque contra Irán y anunció las bases de un acuerdo

Donald Trump afirmó que decidió posponer un ataque contra Irán después de que Teherán y otros países de Oriente Medio solicitaran tiempo para cerrar un acuerdo.

El mandatario sostuvo que las bases de la negociación contemplan la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní. También aseguró que Israel acompañará el proceso.

EFE señaló que Trump no precisó si se trata de una nueva hoja de ruta o de la continuidad de las conversaciones iniciadas tras el entendimiento firmado el 17 de junio.

El anuncio llega en medio de nuevos ataques cruzados y de advertencias de las embajadas estadounidenses para que sus ciudadanos evalúen abandonar la región. La tensión también afecta el tránsito por Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo.