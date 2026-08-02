Trump frenó un ataque contra Irán y anunció las bases de un acuerdo

El presidente estadounidense aseguró que Teherán pidió postergar la ofensiva. La negociación incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.
El Mundo02/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

trump_acuerdo

Donald Trump afirmó que decidió posponer un ataque contra Irán después de que Teherán y otros países de Oriente Medio solicitaran tiempo para cerrar un acuerdo.

El mandatario sostuvo que las bases de la negociación contemplan la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní. También aseguró que Israel acompañará el proceso.

turistas_AccidenteTrece muertos al caer una avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca

EFE señaló que Trump no precisó si se trata de una nueva hoja de ruta o de la continuidad de las conversaciones iniciadas tras el entendimiento firmado el 17 de junio.

El anuncio llega en medio de nuevos ataques cruzados y de advertencias de las embajadas estadounidenses para que sus ciudadanos evalúen abandonar la región. La tensión también afecta el tránsito por Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo.

Te puede interesar
images

Bolivia reestructura su Gobierno

El Mundo04/08/2026
El Ejecutivo boliviano anunció cambios en su estructura ministerial con el objetivo de reducir gastos y mejorar la gestión, en un contexto marcado por dificultades económicas.
JC4E2IKRQZCS5KTMAY5ECYZWJ4

Más fondos para Ceuta tras la crisis migratoria

Victoria López Núñez
El Mundo04/08/2026
El Gobierno español anunció su ayuda destinada a niños y adolescentes no acompañados tras la masiva llegada de migrantes desde Marruecos. Los fondos se suman a otros 5,5 millones de euros destinados previamente a la ciudad autónoma.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail