Milei volvió a calificar a Lula de "ladrón" y "presidiario" en medio de la crisis bilateral

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al ratificar los calificativos expresados durante su reciente viaje al país vecino.
Política03/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Durante una entrevista concedida a la señal La Nación+, el presidente Javier Milei argumentó que la anulación de las condenas que pesaban sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, obedeció a cuestiones de índole procedimental y no a una declaración de inocencia. 

A su vez, según consignó la agencia Noticias Argentinas, Milei enmarcó sus intervenciones públicas en una respuesta a las descalificaciones que —según afirmó— suele recibir por parte de referentes políticos de la región, entre los que citó a los mandatarios de Colombia y España.

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En el mismo reportaje, la agenda del Presidente incluyó duras críticas hacia la oposición local. Milei responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la situación económica de la provincia de Buenos Aires debido a sus posturas ideológicas, al tiempo que desestimó el impacto político de las presentaciones judiciales atribuidas a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que su administración mantendrá el rumbo de reformas trazado desde el inicio de la gestión.

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