Milei confirmó que ya tiene candidato a vice para la reelección pero ocultó el nombre

En declaraciones periodísticas, Javier Milei confirmó que tiene decidido quién lo acompañará en la lista presidencial del año próximo, aunque evitó revelar su identidad. Al mismo tiempo, reiteró la intención de suspender las primarias obligatorias al señalar que cuestan 250 millones de dólares al año y que representan un gasto público innecesario.

Tal como consignó Noticias Argentinas, el mandatario proyectó un ciclo de tres años consecutivos de crecimiento económico impulsado por el superávit fiscal, la salida del cepo y la recomposición de reservas. Para profundizar este rumbo, fijó como prioridad legislativa la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.

En el balance de su gestión, ponderó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya suma aprobaciones por más de 46.000 millones de dólares. Por último, descartó la ejecución de obras públicas de riego en la Patagonia al sostener que el Estado no debe intervenir en las decisiones del sector privado.