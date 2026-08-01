Villarruel quedó en el centro de una nueva ofensiva del Gobierno

Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel si mantiene sus diferencias con Javier Milei y luego redobló la presión al sugerirle que forme su propio partido. Aunque la declaración no estaba planificada, el Gobierno decidió no desautorizarlo.

Infobae consignó que Santilli cuenta con el respaldo tácito de Javier y Karina Milei, mientras en la Casa Rosada sostienen que la vicepresidenta conspira contra la figura presidencial. El planteo desplazó de la agenda oficial los anuncios sobre la reforma del Banco Central y nuevas inversiones.

Villarruel respondió que el pedido afecta la institucionalidad y recordó que fue elegida por el voto popular. La disputa la consolidó como una figura opositora dentro del propio oficialismo y abrió una nueva escalada rumbo a 2027.