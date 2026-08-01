Villarruel quedó en el centro de una nueva ofensiva del Gobierno
Política01/08/2026Ivana Chañi
El jefe de Gabinete reclamó que la vicepresidenta “dé un paso al costado”. La Casa Rosada no lo desautorizó y admitió que expresó una postura extendida dentro del oficialismo.
Te puede interesar
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
El Presidente ratificó sus pretensiones de ir por la reelección con compañero de fórmula definido. Además, volvió a pedir al Congreso la eliminación de las PASO.
Milei profundiza el ajuste: revisará organismos y reducirá más personal antes de 2027
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
La Casa Rosada prepara una nueva reforma para fusionar o eliminar estructuras públicas. Desde diciembre de 2023 ya se suprimieron más de 71.000 puestos.
Paro docente: Nación anunció controles y ADP los calificó como “una medida antihuelga”
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
El titular de ADP cuestionó las inspecciones anunciadas por Capital Humano y acusó al Gobierno de usar la esencialidad educativa contra la protesta docente.
Ley de Tierras: La Libertad Avanza negocia voto a voto para aprobarla en el Senado
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
El oficialismo intentará sancionar el jueves el proyecto que flexibiliza la compra de campos por extranjeros. También buscará avanzar con el Súper RIGI.
Mercenarios y ejércitos privados: buscan castigar el reclutamiento y el financiamiento
Ivana ChañiPolítica01/08/2026
El proyecto incorpora estos delitos al Código Penal y agrava las penas cuando afecten la defensa nacional o involucren a menores.
Ley de Tierras: la UCR bajó una orden a sus senadores y complica al Gobierno
Ivana ChañiPolítica01/08/2026
La conducción nacional instó a sus senadores a votar en contra. La Libertad Avanza todavía no reúne los 37 apoyos necesarios para avanzar con el proyecto.
Lo más visto
El riesgo de incendios forestales en Salta es extremo
Ivana ChañiSalta01/08/2026
Las condiciones meteorológicas encendieron la alarma en Salta. Qué prácticas deben evitarse y por qué cualquier descuido puede provocar un incendio.
Juventud Antoniana debuta hoy ante Olimpo por el Nonagonal
Ivana ChañiDeportes02/08/2026
El Santo ya está en Bahía Blanca y jugará desde las 15 en el estadio Roberto Carminatti. Será su estreno en la etapa que define el ascenso.
Napoli cumple un siglo y vuelve a rendirse ante Maradona
Ivana ChañiDeportes01/08/2026
El club celebra hoy su centenario con una vigilia, una procesión y distintos homenajes al astro argentino que cambió su historia.
La Odisea superó los US$600 millones y pelea por la cima en Argentina
Ivana ChañiCultura & Espectáculos01/08/2026
La película de Christopher Nolan disputa el liderazgo con Toy Story 5 y ya convocó a casi 150 mil espectadores en el país.
Fiestas patronales de San Lorenzo: Chaqueño Palavecino y Euge Quevedo encabezarán el festival
Ivana ChañiTurismo02/08/2026
La celebración reunirá procesión, jineteada y música en una sola jornada. Quiénes completan la cartelera y cómo será la programación.