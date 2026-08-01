Mercenarios y ejércitos privados: buscan castigar el reclutamiento y el financiamiento

El proyecto incorpora estos delitos al Código Penal y agrava las penas cuando afecten la defensa nacional o involucren a menores.
Política01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ucrania

El diputado nacional Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, presentó una reforma para tipificar el mercenarismo y penalizar la creación, organización, financiamiento e integración de estructuras armadas privadas.

La Agencia Noticias Argentinas detalló que la propuesta contempla penas más severas cuando estos grupos comprometan la defensa del país, recluten menores o faciliten delitos de terrorismo, genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra.

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La iniciativa excluye a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, misiones autorizadas por la ONU y empresas de seguridad habilitadas. Gutiérrez sostuvo que la legislación actual carece de herramientas específicas para enfrentar las redes que reclutan ciudadanos para combatir en conflictos extranjeros.

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