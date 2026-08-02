Paro docente: Nación anunció controles y ADP los calificó como “una medida antihuelga”

Fernando Mazzone rechazó el operativo anunciado por el Ministerio de Capital Humano para controlar el funcionamiento de las escuelas durante el paro docente y calificó la decisión como “una medida antihuelga”.

El secretario general de ADP puso en duda que los ministerios provinciales acepten realizar inspecciones para verificar el cumplimiento del 75% del servicio educativo. “No creo que vayan a prestarse a hacer de policías”, sostuvo en Qué Domingo, por Aries.

Mazzone también cuestionó la aplicación de la educación como servicio esencial y acusó al Gobierno nacional de utilizar ese criterio de manera contradictoria. Según afirmó, antes de exigir un servicio mínimo, Nación debería convocar a la paritaria y abrir una instancia de conciliación.

El dirigente sostuvo que los reclamos docentes incluyen la recuperación de fondos nacionales y la reapertura de la negociación salarial. Además, advirtió que el conflicto surge por la falta de respuestas del Ejecutivo.