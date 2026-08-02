Ley de Tierras: La Libertad Avanza negocia voto a voto para aprobarla en el Senado

La Libertad Avanza buscará aprobar este jueves en el Senado la denominada Ley de Propiedad Privada, que elimina parte de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.

La Agencia Noticias Argentinas indicó que el oficialismo tendría los votos justos y mantendrá el miércoles una reunión con sus aliados para evitar sorpresas. La iniciativa ya fue postergada en varias oportunidades y genera resistencia dentro de bloques dialoguistas y provinciales.

El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal compren tierras, salvo autorización provincial y nacional. También exige avales para operaciones en zonas de frontera y elimina el mecanismo de aprobación automática por silencio administrativo.

En paralelo, el Senado comenzará a debatir el Súper RIGI, un régimen destinado a inversiones superiores a los US$1.000 millones en sectores como litio, uranio, biotecnología, inteligencia artificial, hidrógeno verde y semiconductores.

El Gobierno pretende obtener dictamen durante agosto y convertirlo en ley antes de fin de mes. La estrategia forma parte de una agenda más amplia que incluye reformas económicas, electorales y judiciales.