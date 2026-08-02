Milei profundiza el ajuste: revisará organismos y reducirá más personal antes de 2027

El Gobierno nacional inició una revisión integral del Estado para avanzar con nuevas fusiones, eliminaciones de organismos y reducciones de personal antes del escenario electoral de 2027.

MNEWS detalló que la Casa Rosada y el Ministerio de Desregulación analizan funciones, presupuestos y superposiciones para elaborar un proyecto que reformule los decretos rechazados por el Congreso. Entre los organismos alcanzados por intentos anteriores estuvieron Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos públicos, equivalentes al 14,1% de la planta. El recorte se aplicó mediante contratos no renovados, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y bajas en estructuras permanentes.

El Ejecutivo evalúa reducir otro 10% del personal, aunque distintas áreas advierten que nuevos recortes podrían afectar funciones esenciales. En junio, la dotación estatal totalizó 271.696 trabajadores.

La nueva ofensiva también responde a las metas fiscales y a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que reclama limitar salarios, subsidios, transferencias y gastos de capital para sostener el superávit.