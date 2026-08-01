Ley de Tierras: la UCR bajó una orden a sus senadores y complica al Gobierno

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical pidió a sus senadores que rechacen el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido como Ley de Tierras, y puso en duda la sesión prevista para el jueves 6 de agosto.

La Agencia Noticias Argentinas detalló que Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama ya anticiparon su voto negativo, mientras que otros siete legisladores radicales todavía no definieron su posición. La conducción partidaria cuestionó que la iniciativa elimine límites a la compra de tierras por extranjeros y afecte el control de fronteras y recursos estratégicos.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita reunir 37 votos para habilitar el tratamiento. Ante la resistencia radical, el oficialismo busca apoyos entre bloques provinciales, aunque las negociaciones son más complejas en distritos fronterizos y con grandes extensiones de agua.