Ley de Tierras: la UCR bajó una orden a sus senadores y complica al Gobierno

La conducción nacional instó a sus senadores a votar en contra. La Libertad Avanza todavía no reúne los 37 apoyos necesarios para avanzar con el proyecto.
Política01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Senado-vota-levanta-la-mano

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical pidió a sus senadores que rechacen el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido como Ley de Tierras, y puso en duda la sesión prevista para el jueves 6 de agosto.

La Agencia Noticias Argentinas detalló que Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama ya anticiparon su voto negativo, mientras que otros siete legisladores radicales todavía no definieron su posición. La conducción partidaria cuestionó que la iniciativa elimine límites a la compra de tierras por extranjeros y afecte el control de fronteras y recursos estratégicos.

24229-salta-rinde-homenaje-a-la-pachamama-con-una-nutrida-agenda-culturalDónde se celebra la Pachamama este fin de semana en Salta

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita reunir 37 votos para habilitar el tratamiento. Ante la resistencia radical, el oficialismo busca apoyos entre bloques provinciales, aunque las negociaciones son más complejas en distritos fronterizos y con grandes extensiones de agua.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail