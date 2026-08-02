Homicidio en Orán: apuñalan a un joven en el cuello y hay un detenido

El hecho se produjo durante la mañana de hoy, domingo 2 de agosto, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio 9 de Julio de la ciudad de Orán. La víctima resultó herida en la zona del cuello, presuntamente atacada con un arma blanca, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

Por el crimen fue detenido un joven de 23 años, presunto implicado en el ataque, quien será imputado en las próximas horas. La causa está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo.

Efectivos de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajaron en la escena recopilando pruebas, testimonios y registros de cámaras de seguridad. En tanto, el cadáver fue derivado al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia correspondiente.