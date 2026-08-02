Homicidio en Orán: apuñalan a un joven en el cuello y hay un detenido

Un hombre de 27 años murió tras sufrir una herida mortal en el cuello en el barrio 9 de Julio. Hay un sospechoso de 23 años arrestado.
 
Judiciales02/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El hecho se produjo durante la mañana de hoy, domingo 2 de agosto, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio 9 de Julio de la ciudad de Orán. La víctima resultó herida en la zona del cuello, presuntamente atacada con un arma blanca, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

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Por el crimen fue detenido un joven de 23 años, presunto implicado en el ataque, quien será imputado en las próximas horas. La causa está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo.

Efectivos de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajaron en la escena recopilando pruebas, testimonios y registros de cámaras de seguridad. En tanto, el cadáver fue derivado al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia correspondiente.

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