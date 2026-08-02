El Gobierno controlará el paro docente y aplicará sanciones si no se cumple el servicio mínimo

Capital Humano anunció inspecciones en escuelas de todo el país para verificar que se garantice el 75% de la prestación educativa durante la medida de fuerza.
Argentina02/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Capital Humano informó que este lunes 3 de agosto realizará inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley N.º 27.802, que establece a la educación como servicio esencial.

Según el comunicado oficial, la Secretaría de Trabajo llevará adelante una supervisión muestral para comprobar que las entidades gremiales que convocaron al paro garanticen al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

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La cartera nacional advirtió que, si detecta incumplimientos, activará los protocolos previstos para aplicar las sanciones que correspondan.

Además, sostuvo que, si bien la gestión de las escuelas es responsabilidad de las jurisdicciones, el Gobierno nacional debe garantizar el derecho a la educación. En ese marco, exhortó a todos los actores del sistema educativo a cumplir con la normativa vigente para brindar previsibilidad a las familias.

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