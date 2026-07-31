Paro docente: el Gobierno recordó que la educación es un "servicio esencial"

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano señaló que se encuentra vigente la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 establece la obligación de garantizar durante las medidas de fuerza una prestación equivalente, como mínimo, al 75% del servicio habitual.

“La norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, indicó la cartera conducida por Sandra Pettovello.

En ese sentido, el Gobierno anticipó que “el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”, aunque no precisó qué medidas adoptará en caso de que no se alcance el porcentaje establecido.

El pronunciamiento fue difundido por las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social luego de que CTERA ratificara la huelga, que coincidirá con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”, concluyó el comunicado.

Por qué CTERA convocó al paro docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina definió la medida de fuerza durante un congreso interno, bajo la consigna “Basta de ajuste en la educación”. El gremio cuestionó la negativa del Gobierno a convocar a la Paritaria Nacional Docente y denunció una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.

Entre sus principales reclamos, CTERA exige un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

La organización también reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, rechaza una eventual reforma del régimen jubilatorio docente y se opone al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno.

El paro alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario de establecimientos públicos y privados. Los gremios anticipan un alto nivel de adhesión, aunque algunas instituciones privadas podrían mantener sus actividades con normalidad.

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