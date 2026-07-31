El Gobierno se pronunció este viernes sobre el paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto y recordó que la educación está considerada un “servicio esencial”. Además, advirtió que las entidades sindicales que incumplan la cobertura mínima exigida serán sancionadas.
Paro docente: el Gobierno recordó que la educación es un "servicio esencial"
Política31/07/2026
Capital Humano advirtió que deberá garantizarse una cobertura mínima del 75% durante la huelga convocada por CTERA para el lunes 3 de agosto.
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano señaló que se encuentra vigente la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 establece la obligación de garantizar durante las medidas de fuerza una prestación equivalente, como mínimo, al 75% del servicio habitual.
“La norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, indicó la cartera conducida por Sandra Pettovello.
En ese sentido, el Gobierno anticipó que “el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”, aunque no precisó qué medidas adoptará en caso de que no se alcance el porcentaje establecido.
El pronunciamiento fue difundido por las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social luego de que CTERA ratificara la huelga, que coincidirá con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”, concluyó el comunicado.
Por qué CTERA convocó al paro docente
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina definió la medida de fuerza durante un congreso interno, bajo la consigna “Basta de ajuste en la educación”. El gremio cuestionó la negativa del Gobierno a convocar a la Paritaria Nacional Docente y denunció una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios.
Entre sus principales reclamos, CTERA exige un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
La organización también reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, rechaza una eventual reforma del régimen jubilatorio docente y se opone al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno.
El paro alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario de establecimientos públicos y privados. Los gremios anticipan un alto nivel de adhesión, aunque algunas instituciones privadas podrían mantener sus actividades con normalidad.
Ámbito
Te puede interesar
Milei confirmó que ya tiene candidato a vice para la reelección pero ocultó el nombre
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
El Presidente ratificó sus pretensiones de ir por la reelección con compañero de fórmula definido. Además, volvió a pedir al Congreso la eliminación de las PASO.
Milei profundiza el ajuste: revisará organismos y reducirá más personal antes de 2027
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
La Casa Rosada prepara una nueva reforma para fusionar o eliminar estructuras públicas. Desde diciembre de 2023 ya se suprimieron más de 71.000 puestos.
Paro docente: Nación anunció controles y ADP los calificó como “una medida antihuelga”
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
El titular de ADP cuestionó las inspecciones anunciadas por Capital Humano y acusó al Gobierno de usar la esencialidad educativa contra la protesta docente.
Ley de Tierras: La Libertad Avanza negocia voto a voto para aprobarla en el Senado
Ivana ChañiPolítica02/08/2026
El oficialismo intentará sancionar el jueves el proyecto que flexibiliza la compra de campos por extranjeros. También buscará avanzar con el Súper RIGI.
Villarruel quedó en el centro de una nueva ofensiva del Gobierno
Ivana ChañiPolítica01/08/2026
El jefe de Gabinete reclamó que la vicepresidenta “dé un paso al costado”. La Casa Rosada no lo desautorizó y admitió que expresó una postura extendida dentro del oficialismo.
Mercenarios y ejércitos privados: buscan castigar el reclutamiento y el financiamiento
Ivana ChañiPolítica01/08/2026
El proyecto incorpora estos delitos al Código Penal y agrava las penas cuando afecten la defensa nacional o involucren a menores.
Lo más visto
El riesgo de incendios forestales en Salta es extremo
Ivana ChañiSalta01/08/2026
Las condiciones meteorológicas encendieron la alarma en Salta. Qué prácticas deben evitarse y por qué cualquier descuido puede provocar un incendio.
Juventud Antoniana debuta hoy ante Olimpo por el Nonagonal
Ivana ChañiDeportes02/08/2026
El Santo ya está en Bahía Blanca y jugará desde las 15 en el estadio Roberto Carminatti. Será su estreno en la etapa que define el ascenso.
Napoli cumple un siglo y vuelve a rendirse ante Maradona
Ivana ChañiDeportes01/08/2026
El club celebra hoy su centenario con una vigilia, una procesión y distintos homenajes al astro argentino que cambió su historia.
La Odisea superó los US$600 millones y pelea por la cima en Argentina
Ivana ChañiCultura & Espectáculos01/08/2026
La película de Christopher Nolan disputa el liderazgo con Toy Story 5 y ya convocó a casi 150 mil espectadores en el país.
Fiestas patronales de San Lorenzo: Chaqueño Palavecino y Euge Quevedo encabezarán el festival
Ivana ChañiTurismo02/08/2026
La celebración reunirá procesión, jineteada y música en una sola jornada. Quiénes completan la cartelera y cómo será la programación.