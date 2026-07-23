Inversiones: la CNV propone eliminar comisiones para quienes compren títulos

La Comisión Nacional de Valores abrió una consulta para modificar las normas que regulan las colocaciones primarias de títulos y otros valores negociables.

Entre las medidas propuestas se encuentra impedir que los agentes colocadores cobren comisiones o cargos a los inversores por participar en esas operaciones.

La iniciativa todavía no está vigente y será sometida a participación pública antes de una eventual aprobación definitiva.

Más controles sobre las operaciones

La CNV plantea reforzar la identificación de oferentes, la transparencia en la determinación de precios y los criterios de adjudicación.

También busca tener acceso más rápido a información sobre órdenes, modificaciones, cancelaciones y adjudicaciones realizadas durante las colocaciones.

El objetivo declarado es reducir posibles conflictos de interés entre emisores, colocadores e inversores.

Consulta durante 15 días

La ciudadanía y los participantes del mercado tendrán 15 días hábiles para presentar opiniones y propuestas.

Las observaciones podrán realizarse a través del sitio de la CNV.