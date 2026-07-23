El petróleo sube 6% y superó los US$100 por primera vez en casi dos meses

El petróleo aumentaba más de 6% este jueves y superaba nuevamente a los US$100 por barril, el nivel más alto desde principios de junio.

El barril Brent se negociaba en torno a los US$100,60. En tanto, el crudo WTI-de referencia en el mercado estadounidense- operaba en torno a los US$91,43 luego de sumar 4,9% contra el cierre previo.

El salto se dio después que los hutíes de Yemen atacaran barcos petroleros en el mar Rojo y Estados Unidos lanzara una nueva ronda de ataques contra Irán.

Con la incertidumbre como telón de fondo, los mercados internacionales reaccionaron de forma negativa. Las bolsas europeas cerraron en rojo con pérdidas de hasta -2,7%.

El temor por la renovada tensión en Medio Oriente también se trasladaba a los futuros de los principales índices de Wall Street. El Dow Jones retrocedía 0,97%, los del S&P 500 perdía 0,9%, mientras los de Nasdaq recortaban 1,4%.

Sube el petróleo: qué puede pasar con el precio de la nafta en la Argentina

Frente al aumento del precio internacional del petróleo y su impacto sobre la inflación, YPF implementó a principios de abril un sistema de “buffer de precios”, una herramienta diseñada para desacoplar parcialmente el valor local de los combustibles de los movimientos internacionales del Brent.

El buffer, al que adhirieron el resto de las petroleras que operan en el país, se fijó en US$95 por barril. Así se mantuvo el valor de la nafta súper a poco más de $2000 desde abril, tras el salto de 25% que los combustibles habían tenido en marzo.