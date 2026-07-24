Con la entronización, este sábado Salta abre el corazón al tiempo del Milagro

Salta dará inicio este sábado 25 de julio a una de las celebraciones de fe más importantes para los salteños: el Milagro 2026. La tradicional ceremonia de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro marcará el comienzo del tiempo de preparación para la histórica procesión de septiembre.

En diálogo con Aries, Marcos Cepeda, vocero de la Catedral Basílica de Salta, confirmó que la ceremonia comenzará a las 17:30 y que el templo permanecerá abierto de 7 a 21 hs para que los fieles puedan acercarse a rezar, contemplar las imágenes y participar de este momento tan significativo para la comunidad católica.

Este año, el lema del Milagro será "Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz; oramos para recibirla, servimos para darla". En ese sentido, Cepeda invitó a la comunidad a vivir este tiempo con un fuerte compromiso de oración y servicio. Además, explicó que la entronización se adelantó algunos días para facilitar la organización de las visitas de las escuelas que, como cada año, participan de las actividades en la Catedral.

El vocero también contó que en los últimos días la Catedral Basílica recibió una importante cantidad de turistas, quienes ya pudieron observar los tronos preparados para recibir a los santos patronos de Salta. Asimismo, aclaró que las visitas a organismos públicos e instituciones se realizan con las imágenes peregrinas, ya que las originales son piezas de gran valor histórico y religioso que requieren un cuidado especial y solo salen durante la procesión del Milagro. En ese marco, adelantó que el próximo 5 de septiembre las imágenes peregrinas partirán desde la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de La Caldera para recorrer la zona norte de la ciudad.