Crisis financiera: dos empresas salteñas recurrieron al concurso preventivo

La Justicia salteña declaró la apertura de los concursos preventivos de La Ilusión SRL y Madrejone SRL, según los edictos publicados este jueves en el Boletín Oficial.

Ambas empresas, con domicilio legal en la ciudad de Salta, se habían presentado en concurso preventivo el pasado 23 de abril y la apertura de los procedimientos fue declarada judicialmente el 3 de junio.

El proceso incluye además concursos preventivos correspondientes a Diego Rubén Ahanduni, Oscar Federico Ahanduni y Rubén Abraham Ahanduni, todos con domicilios declarados en Cerrillos.

También aparecen Patricia Marisel Jordan y María José Belén García.

Hasta septiembre para verificar créditos

La Justicia designó como síndico al Estudio Echazú, Raspa y Asociados y estableció que los acreedores tendrán plazo hasta el 25 de septiembre para presentar sus solicitudes de verificación de créditos.

El arancel fue establecido en el 10% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, equivalente a $37.700, con las excepciones previstas para créditos laborales, montos inferiores a tres salarios mínimos y otros casos contemplados por la legislación.