El gobierno de Kast decretó el estado de catástrofe en Chile
El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este lunes el estado de catástrofe en parte del norte del país por un fuerte temporal de lluvias que cortó rutas y aisló a casi 100.000 personas.
La emergencia ya suma cinco fallecidos, cuatro personas desaparecidas y más de 1100 viviendas destruidas o con daños mayores.
“Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad”, el mandatario ordenó que “se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)”, según dijo a la prensa.
El temporal, que empezó el miércoles pasado, golpea especialmente las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama, en el norte, donde es poco usual que haya lluvias extremas.
Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas.
El estado de catástrofe permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.
En la región de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago, las inundaciones, el barro y cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.
“Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, aseguró Máximo Pavez, viceministro del Interior.