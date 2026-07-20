La tragedia en Venezuela se agrava: ya son más de 5.200 los muertos por el doble terremoto
El Mundo20/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
A casi un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades actualizaron el balance de víctimas y continúan las tareas de asistencia y reconstrucción en las zonas más afectadas.
Te puede interesar
Además buscan a cuatro personas desaparecidas. Despliegan militares para ayudar a la población.
Sucedió en Bologna cuando un marroquí de 42 años fue inmovilizado por agentes; el caso recuerda al antecedente de George Floyd en EEUU.
Los conflictos bélicos deterioraron la percepción sobre EEUU, mientras que la china se reestableció tras tocar piso en la pandemia.
Las fuerzas ucranianas emplearon drones aéreos y marítimos para golpear la "flota en la sombra" de Moscú. Buscaron recortar los ingresos petroleros del Kremlin y complicar el abastecimiento de sus tropas.
Terremoto en el centro de Perú: al menos seis muertos, decenas de heridos y graves dañosEl Mundo19/07/2026
Un sismo de magnitud 5,1 y una posterior réplica sacudieron la región de Junín durante la noche. El Gobierno desplegó auxilio médico y ayuda de emergencia en la provincia de Chupaca.
El tribunal amplió las restricciones sobre el expresidente y dejó sin efecto la visita prevista para la próxima semana.
Lo más visto
Campaña antiargentina en redes: ¿quién está detrás?
Ivana ChañiCiencia & Tecnología17/07/2026
Argentina atraviesa una campaña internacional de desinformación en redes sociales que busca instalar la idea de que el país tiene al racismo como una característica de su identidad nacional.
La Scaloneta ya tiene fecha de regreso: cuándo volverá a jugar la Selección Argentina
Rocío Monteros Di PietroDeportes20/07/2026
Tras el subcampeonato del Mundial 2026, el equipo argentino volverá a la acción en la próxima ventana FIFA, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni.
Alerta meteorológica en Salta: ráfagas de hasta 100 km/h amenazan la Puna y los Valles
Ivana ChañiSalta20/07/2026
El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para este lunes 20 de julio. Advierten por ráfagas violentas, riesgo de incendios y severas complicaciones en el tránsito interior.
Buscan a un paciente con esquizofrenia perdido en Capital: se trata de Eduardo Aldana
Ivana ChañiPoliciales20/07/2026
El joven de 32 años fue visto por última vez el pasado jueves 15 de julio en la zona norte de la Ciudad de Salta. Su familia pide difusión inmediata para dar con su paradero.
"Bajaron de un auto, prendieron fuego y escaparon": el vecino que grabó el incendio en Ciudad Valdivia
Rocío Monteros Di PietroSalta20/07/2026
Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de su casa. La Policía investiga si los sospechosos serían los mismos que iniciaron otros focos en la zona sur de Salta.