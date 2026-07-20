La tragedia en Venezuela se agrava: ya son más de 5.200 los muertos por el doble terremoto

El número de víctimas fatales por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 5.208, según informó este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El nuevo reporte incorpora 89 fallecidos más, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y casi 18.000 personas continúan sin vivienda.

Las autoridades también indicaron que 23.820 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios y que más de 128.000 familias recibieron asistencia desde el inicio de la emergencia. Además, el balance oficial señala que 856 edificios sufrieron daños y 190 colapsaron como consecuencia de los sismos. Desde el 24 de junio ya se registraron 1.388 réplicas, aunque la más reciente no provocó nuevos daños.

En paralelo a las tareas de asistencia, el Gobierno venezolano puso en marcha un plan de remediación ambiental en el estado de La Guaira, el más afectado por la catástrofe. Entre las acciones previstas se encuentran la limpieza de la costa, la restauración ambiental mediante la plantación de especies vegetales y la reorganización del territorio. Según estimaciones oficiales realizadas junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los terremotos dejaron más de 2,1 millones de toneladas de escombros.