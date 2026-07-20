La puja entre China y EEUU por el liderazgo global alcanza la economía, la tecnología, la geopolítica y la cultura. Sin embargo, la opinión ciudadana sobre las potencias continúa siendo un parámetro sobre la legitimidad que tienen los gobiernos a la hora de vincularse con ambos centros de poder y es precisamente allí donde se registró un cambio radical.
Cambio de tendencia histórica: China tiene mejor imagen global que EEUU
El Mundo20/07/2026
Los conflictos bélicos deterioraron la percepción sobre EEUU, mientras que la china se reestableció tras tocar piso en la pandemia.
Según relevó un estudio realizado a 42.000 personas de 36 países por el Pew Research, China superó a EEUU en imagen global por primera vez en 20 años. La potencia asiática había tocado fondo en el inicio de la pandemia, pero revirtió su imagen en simultáneo a una caída norteamericana. La encuesta se realizó entre el 8 de febrero y el 13 de mayo, en medio del conflicto bélico entre EEUU e Irán, las amenazas a Groenlandia y la intervención sobre Venezuela.
"La percepción global de EEUU emperó el año pasado al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, aunque la mayoría de la gente seguía teniendo una opinión más positiva de EEUU que de China". "Este año, la situación es diferente", remató el informe, que indica que hace tres años EEUU se imponía por 58% en imagen positiva contra un 32% a China, mientras que el equilibro se encuentra actualmente en 36% contra el 45%. Asimismo, la percepción sobre los líderes de ambos países es negativa, pero Donald Trump continúa cayendo (roza el 20%) mientras que Xi Jinping asciende a más del 30%.
El estudio también relevó que los encuestados jóvenes tienen una opinión más positiva sobre China. Otra particularidad es que la percepción negativa sobre EEUU se acentúa entre sus vecinos, Canadá y México, lo que tiene un correlato entre los países limítrofes de China, dado que India, Filipinas y Japón valoran más a Trump que a Xi Jinping. En América Latina, la opinión se muestra dividida.
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