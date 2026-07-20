Los salarios le ganaron a la inflación en mayo, según el INDEC

Los salarios aumentaron 2,2% mensual en mayo marcando una suba real de 0,1% con respecto a la inflación del mes (2,1%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, los salarios volvieron a ganarle a la inflación en la medición mensual. El avance interanual se ubicó en 35,9%.

El indicador de los salarios acumuló en los primeros cinco meses del año una suba de 15,2%, mientras que la inflación se ubicó en 14,7%. Los salarios en el sector privado registrado avanzaron 2,0% mensual, mientras que a nivel interanual subieron un 29,3% quedando por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo.

Por su parte, los sueldos del sector público marcaron una suba de 1,5% mensual y 27,4% interanual, perdiendo contra el IPC. En cuanto a los salarios en el sector privado no registrado o "en negro", tanto la suba mensual de 3,5% con una suba interanual de 66,3% y un aumento acumulado en el año del 23,9%, superando a la inflación.

La inflación de junio fue de 1,9% según el INDEC, la más baja en 10 meses

La inflación de junio se ubicó en 1,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del número más bajo desde agosto de 2025. La inflación interanual se ubicó en 33,5% y acumula en el año una variación de 16,8%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Desde el Ministerio de Economía señalaron que la inflación núcleo es la más baja desde julio del año pasado.

Según el INDEC, los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

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