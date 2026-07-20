Sin Messi ni De Paul: quiénes regresan al país con la Selección argentina tras el Mundial

La Selección argentina emprende este lunes el regreso al país luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. El vuelo AR1917 de Aerolíneas Argentinas tiene previsto aterrizar cerca de las 18.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se montó un importante operativo de seguridad para recibir a la delegación.

El plantel, sin embargo, no vuelve completo. Entre las principales ausencias aparecen Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian "Cuti" Romero y Gerónimo Rulli, quienes optaron por continuar viaje hacia otros destinos o permanecer en el exterior antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.

En el avión viajan los arqueros Emiliano "Dibu" Martínez y Juan Musso; los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Marcos Senesi; los mediocampistas Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco; y los delanteros Lautaro Martínez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz.

La delegación también está integrada por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, además del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Pese a que el Gobierno nacional había evaluado decretar un feriado para recibir al seleccionado, finalmente no habrá festejos oficiales. La bienvenida en Ezeiza estará limitada a un operativo de seguridad y al recibimiento organizado en el aeropuerto para homenajear al equipo que obtuvo el subcampeonato del mundo.