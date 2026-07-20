Messi no volverá a la Argentina con la Selección y se enfría un recibimiento multitudinario

Lionel Messi no estará presente en el regreso de la Selección Argentina al país tras el subcampeonato del Mundial 2026. El capitán decidió viajar directamente a Miami para reunirse con su familia antes de reincorporarse al Inter Miami, mientras que Rodrigo De Paul y otros futbolistas también continuarán viaje desde Estados Unidos hacia distintos destinos o iniciarán sus vacaciones.

La decisión del rosarino modificó los planes que se analizaban para recibir al plantel. Sin la presencia de Messi y con una delegación que regresará de manera parcial, perdió fuerza la posibilidad de organizar un recibimiento masivo para los subcampeones del mundo. Además, quedó descartada cualquier visita oficial a la Casa Rosada, una alternativa que, según trascendió, nunca formó parte de la planificación del equipo.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que solo una parte de la delegación aterrizará este lunes en el país. El regreso estará marcado por un clima de bajo perfil tras la derrota ante España. El único que habló públicamente fue Lionel Scaloni, quien explicó que los jugadores prefirieron guardar silencio por el impacto emocional de la final. Mientras tanto, no se descarta que Messi viaje a la Argentina en los próximos días, aunque por ahora su prioridad será descansar junto a su familia antes de retomar la actividad con su club.