Scaloni sembró dudas sobre su continuidad: "Es justo que se pueda cambiar"
Deportes20/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina confirmó que cumplirá su contrato hasta diciembre y dejó abierta la posibilidad de cerrar su exitoso ciclo.
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