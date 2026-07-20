Scaloni sembró dudas sobre su continuidad: "Es justo que se pueda cambiar"

Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más emotivos tras la final del Mundial 2026. Visiblemente conmovido, el entrenador rompió en llanto durante la conferencia de prensa y luego, ya más tranquilo en la zona mixta, reconoció que necesita tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Aunque aseguró que respetará su contrato hasta diciembre, admitió que evalúa dar un paso al costado.

"Es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno, porque es un lugar increíble", expresó el DT, dejando abierta la puerta a un posible final de ciclo. Scaloni destacó el esfuerzo de sus jugadores y sostuvo que volver a construir un grupo como el que consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar será un desafío muy difícil. "Ojalá se repita un proceso así", afirmó.

Pese a la derrota frente a España, el entrenador pidió valorar el camino recorrido y el compromiso del plantel. "Al país hay que decirle que dejamos todo", señaló, al tiempo que remarcó que también hay que reconocer a los subcampeones. Mientras tanto, desde la dirigencia de la AFA mantienen la esperanza de convencerlo para que continúe al frente de la Selección, aunque la decisión final quedará en manos del propio Scaloni.