Como tal se puede asumir el contexto económico social de un país que tiene individualidades que el mundo reconoce por su capacidad y talento pero que también tiene un equipo que supera la media internacional en un deporte que tiene alcance universal. Es la asignatura pendiente que debe reconocerse ahora que se deberá esperar cuatro años para volver a embarcarse en un objetivo que no es menor.

Se debe tomar la posta de un equipo de fútbol ratificó ante el mundo que las Malvinas son argentinas y también dedicó sus triunfos a la gente que está sufriendo, porque no llega a fin de mes. Lejos de intereses sectoriales, puso en evidencia la talla baja de una dirigencia política frente a un grupo que tenía objetivos, liderazgos y trabajaba en función de ellos. Ahora hay que mirar de qué se trata ese cuadro que genera las dificultades que enfrentan las familias para afrontar los gastos básicos.

En ese marco quedan medidas que la expectativa deportiva tapó en este tiempo. Un anuncio que mostró la gravedad de la crisis es la decisión del gobierno municipal de la Capital de subsidiar el costo de la una garrafa de 10 kilos durante cuatro meses. La medida “busca aliviar el bolsillo y garantizar el acceso a un servicio tan fundamental como el gas durante el invierno” es lo que señaló el subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares

Es un beneficio que alcanzará a familias sin acceso a la red de gas natural. Deben conformar un núcleo familiar numeroso, cuyos ingresos no superen a aproximadamente 744 mil pesos actualmente equivalentes a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Es la franja que venía siendo beneficiada con la llamada garrafa social y que desde agosto de 2024 fue víctima de una medida de desregulación dispuesta por la cartera que conduce Federico Sturzenegger.

Dicho programa fue desplazado por el llamado Programa Hogar, que estuvo vigente desde junio de 2025 y desde enero pasado fue reemplazado por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Dispone un beneficio que opera mediante un reintegro directo de casi 10 mil pesos por cada garrafa de 10 kilos comprada a través de billeteras virtuales del Banco Nación y MODO. Durante el invierno cubren hasta dos garrafas mensuales.

Un relevamiento que recientemente publicó el Instituto Argentina Grande detalló que, desde fines de 2023 a la fecha, el precio de la garrafa aumentó un 842%, dato que impacta en los barrios populares donde más del 85% usa garrafas para cocinar, cuyo precio trepa a casi 30 mil pesos. La evolución del precio de las garrafas demuestra que la desregulación no generó una reducción de costos para los consumidores; por el contrario, el incremento del gas envasado fue entre tres y casi seis veces superior al aumento del salario mínimo, señalan otros informes de consultoras privadas.

Esas son las situaciones a las que la iniciativa del Ejecutivo capitalino apunta a asistir. Se estima un ahorro de hasta 23 mil pesos por cada recarga, beneficio que llegará -según las estimaciones oficiales- a unas 230 familias. La evolución del programa dependerá de la demanda y de la evaluación de los casos que se presenten durante el período de inscripción, que se extenderá desde este lunes y hasta el viernes 24 de julio, en el Centro Cívico Municipal.

Son medidas que se financian con los aportes de los vecinos capitalinos, que también están sosteniendo otras políticas sociales, como el Hogar de Noche para personas en situación de calle o la denominada Boutique Social para la entrega de ropa de abrigo. Es solo una mención de las exigencias a las que están sometidos los gobiernos locales, los más cercanos al ciudadano común y los más lejanos de las principales fuentes de ingresos.

Salta, 20 de julio de 2026.