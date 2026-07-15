En Salta hay más de 515 escuelas rurales. Son instituciones que funcionan en parajes donde muchas veces no llega el agua potable, donde los docentes viajan a caballo, a pie o en camionetas por caminos de ripio y donde el invierno, las lluvias o la niebla pueden aislar durante días a una comunidad.

Sin embargo, ahí está el Estado, está la escuela abierta con sus docentes y sus alumnos. La educación rural no es un gesto, no es asistencialismo ni una política social, es una decisión de futuro para toda la sociedad.

Cuando decidimos sostener el derecho a la educación en los lugares donde es más difícil y más costoso hacerlo, estamos asegurando que las oportunidades de futuro no se distribuyan según la cercanía al “centro”, ni según las condiciones de vida de cada familia. Significa, sobre todo, que el Estado cumple con la obligación de estar presente también donde cuesta más llegar.

Hace unos años, en un paraje del norte salteño llamado El Candado, un maestro rural detectó en un alumno una capacidad excepcional para las matemáticas. Ese chico se llama Santos Gabriel Rueda. Creció en una casa sin luz ni agua corriente. El docente no solo le enseñó lo que correspondía al programa: lo preparó, lo acompañó y lo impulsó a participar en las Olimpíadas de Matemática. Hoy Santos es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro y atleta de alto rendimiento.

Detrás de esa historia hay un maestro que no se conformó con dar clase. Y hay un sistema que, al menos en ese caso, logró generar una oportunidad real para un chico que de otro modo, se habría quedado sin chances.

Otro ejemplo reciente es el del profesor Juan Pedro Vega Cruz, docente de Tecnología y Matemáticas en el Colegio Secundario Rural N° 5240. Fue elegido entre los seis finalistas nacionales del premio “Docentes que Inspiran”. Desde la modalidad mediada por TIC, trabaja con comunidades kollas y wichís en zonas muy alejadas.

Junto a sus alumnos desarrolló sistemas de riego automatizados para la Puna y un traductor digital español-wichí para preservar la lengua originaria. Juan Pedro demuestra que la tecnología, cuando se usa con propósito y con conocimiento real del territorio, puede acortar distancias que antes parecían insalvables.

En 2025, la Coordinación de Educación Rural del Ministerio acompañó a más de 3.400 estudiantes y capacitó a casi 1.400 docentes en contextos rurales. Son números que no suelen aparecer en los titulares, pero que sostienen la posibilidad de que historias como las de Santos o Juan Pedro sigan ocurriendo. Detrás de cada uno de esos números hay decisiones concretas: acompañamiento territorial, formación específica para docentes rurales, provisión de materiales y herramientas tecnológicas adaptadas a las condiciones reales de cada lugar.

El desafío no es romantizar el esfuerzo de quienes trabajan en condiciones difíciles. El desafío es que el Estado esté presente de manera inteligente y sostenida, con acompañamiento real a los docentes, con herramientas que funcionen en el territorio, con formación pertinente y con la decisión política de sostener escuelas donde cerrarlas, sería más fácil y más barato.

La educación rural no mide su éxito por la cantidad de egresados ilustres que produce. Lo mide por la cantidad de chicos que, aun naciendo lejos, tienen la oportunidad de desarrollar todo su talento. Ese es el compromiso que tenemos como Estado, porque cuando una escuela rural vive, no solo se enciende una luz en el mapa: se abre una puerta para que muchos chicos tengan una posibilidad real de construir un futuro distinto.