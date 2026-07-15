Objetivos

Con una recomendación de la fuerza de seguridad provincial de aplicar una conducta responsable y respetuosa, transitan las horas cúlmine del campeonato mundial de fútbol. El domingo será la última jornada y para los argentinos es un tramo de gran esfuerzo emocional.
Opinión15/07/2026

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Muchos aspectos emergen del análisis de la participación deportiva de una representación nacional, que generó análisis de todo tipo, con una amplia participación de especialistas, académicos y referentes de una actividad que tiene una significación marcada en la vida social. Pero especialmente ocupa el diálogo cotidiano del hombre común, sin distinción de grupos. Cerrado este capítulo, quedarán datos que pueden servir para revisar incluso visiones sobre otras cuestiones esenciales.

Sin que haya sido causa ni efecto, estas jornadas permiten inaugurar una política de seguridad definida por la flamante conducción del ministerio del ramo. Especialmente las actividades de este miércoles, que tienen como hecho dominante el partido entre la Argentina e Inglaterra, han puesto en marcha operativos preventivos que tuvieron en cuenta los antecedentes de los últimos festejos, que dejaron víctimas fatales y personas lesionadas.

En su organización intervinieron las direcciones de Seguridad y de Seguridad Vial, por las características que suelen tener las movilizaciones que generan la intervención del país en estas competencias. No es un fenómeno local porque se ha advertido que las victorias o derrotas provocan excesos en cualquier lugar del mundo.

Si bien hay una larga experiencia en el cuidado de actividades deportivas en la provincia, sin duda que va a servir para uno de los ejes de la política que desplegará el Ministerio de Seguridad, ahora en manos de Nicolás Avellaneda. El funcionario anunció que se reforzará el trabajo preventivo, para seguir bajando la incidencia de delitos pero especialmente para ir resolviendo una de las principales preocupaciones, que es la violencia vinculada al consumo de alcohol y drogas. 

Si bien las acciones previstas son una continuidad de la gestión que se viene desarrollando desde una cartera cuya conducción se renueva con frecuencia, se trata de profundizar aquellas medidas que van mostrando resultados. En ese orden, el ministro Avellaneda -quien viene de ocupar una secretaría en esa área- puso como prioridad construir una policía más operativa, con mayor presencia en el territorio y un trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal. Este vínculo es fundamental atento a que el trabajo de las áreas investigativas y de Drogas Peligrosas depende -para ser efectivas- del acompañamiento de fiscales y jueces para concretar allanamientos, detenciones y otras medidas judiciales.

De todas maneras, la tarea que debe desarrollarse para aportar soluciones de fondo, no se limita a una cartera. Urge resolver el  problema de las adicciones pero debe abordarse de manera interdisciplinaria, con la participación de distintas áreas del Estado, incluyendo el necesario aporte de la sociedad civil, a través de sus organizaciones.

La segunda mitad del año se anticipa muy complejo y demandará una actitud madura de la dirigencia de los distintos sectores. La sociedad ha dado muestras de tolerancia frente a un ajuste que, por donde se mida, ha tenido resultados negativos para la economía doméstica. Pero el esfuerzo no debe abandonarse y la tarea de los gobernantes es lograr que se alcancen los objetivos propuestos.

Salta, 15 de julio de 2026

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