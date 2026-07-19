España venció a Argentina en un alargue dramático y se coronó campeona del mundo

La Selección argentina no pudo concretar la hazaña del bicampeonato tras caer ante España en la gran final de la Copa del Mundo 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York.

El conjunto europeo conquistó la segunda estrella de su historia al imponerse en el tiempo suplementario con un gol decisivo de Ferrán Torres, sellando el resultado en un encuentro marcado por el desgaste físico y la tensión táctica.

El desarrollo del partido estuvo atravesado por contratiempos determinantes para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La salida obligada de Lisandro Martínez por lesión desarticuló el esquema defensivo nacional, escenario que se complicó aún más tras la expulsión de Enzo Fernández, dejando a la Argentina con diez jugadores en el tramo más crítico.

Pese a la adversidad numérica y física, el seleccionado batalló hasta el último minuto, cerrando un torneo inolvidable que fue aplaudido por miles de hinchas.