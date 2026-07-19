Madonna, BTS y Shakira hicieron vibrar el MetLife Stadium en la final del mundo

En una apuesta sin precedentes para la historia de las citas mundialistas, el entretiempo de la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España se convirtió en un gigantesco festival musical que transformó el césped del MetLife Stadium.

Mientras los futbolistas descansaban en los vestuarios, la FIFA desplegó una mega plataforma circular en tiempo récord para albergar un imponente espectáculo pop que imitó el formato del tradicional Super Bowl de la NFL, detalló la agencia de noticias Noticias Argentinas.

El ambicioso segmento musical reunió a las máximas figuras de la escena global, combinando la trayectoria de la colombiana Shakira y la reina del pop Madonna con las coreografías del fenómeno del K-pop BTS.

Durante el bloque se sucedieron éxitos como "Music", "Dynamite" y "Dai Dai" (la canción oficial del torneo), sumando además la aparición sorpresa del canadiense Justin Bieber para interpretar "Everything Hallelujah" tras ser presentado por los actores de la serie Ted Lasso, concluyendo con un desarme relámpago antes del inicio del segundo tiempo.