Imputaron al hombre acusado de matar a su pareja en Colonia Santa Rosa

La fiscal penal Claudia Carreras imputó de manera provisional a un hombre de 32 años por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por ser cometido por un hombre contra una mujer. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en Colonia Santa Rosa.

Según la investigación, la mujer fue trasladada al hospital local con una herida de arma de fuego y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada al hospital San Vicente de Paul de Orán, donde falleció horas después a causa de una hemorragia aguda intraabdominal.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido mientras continúan las medidas investigativas. Personal de Criminalística trabajó en la vivienda de la víctima, ubicada en barrio Las Palmeras, y el CIF lleva adelante las pericias para esclarecer las circunstancias del crimen.