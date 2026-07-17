Avellaneda anticipó más presencia de efectivos en las calles

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, encabezó la primera reunión oficial de trabajo con el jefe de la Policía, Walter Toledo, y el subjefe, Guido Burgos, en el marco del inicio de la nueva conducción de la cartera. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, y el director general de Seguridad de la fuerza, Darío Guzmán.

Durante la reunión se evaluó el funcionamiento del servicio policial, los recursos disponibles y las principales problemáticas que impactan en la seguridad de la provincia. En ese contexto, Avellaneda presentó los lineamientos que marcarán su gestión, con eje en el fortalecimiento de la prevención, el análisis de cada jurisdicción y la implementación gradual de mejoras en las áreas investigativas.

Uno de los principales anuncios fue la decisión de reforzar la presencia policial en la vía pública. "A partir de las estrategias que ya venimos aplicando, vamos a potenciar la presencia policial en las calles, optimizando los recursos y buscando mejorar los tiempos de respuesta", sostuvo el ministro.

La mesa de trabajo también sirvió para avanzar en la planificación del servicio preventivo, tomando como base la demanda registrada a través del Sistema de Emergencias 911, el Centro de Coordinación Operativa y la Unidad de Análisis Criminal. Además, Avellaneda remarcó la importancia de continuar modernizando la fuerza, fortalecer la capacitación permanente del personal y mantener en condiciones los recursos operativos y los elementos de protección.