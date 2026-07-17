Un hombre falleció tras ser atacado con un arma blanca en la vereda de su casa

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por el homicidio de un hombre de 29 años, ocurrido en barrio Mataderos de la localidad de Santa Victoria Este, durante la madrugada de este jueves 16.

Según consta en las actuaciones, un hombre se encontraba en la vereda de su domicilio, cuando fue sorprendido por una persona, quien lo lesionó con un arma blanca en la zona torácica, para luego huir.

La víctima, pudo acercarse a su domicilio y pedir ayuda. Fue trasladado al hospital local, donde falleció más tarde.

El fiscal Vega dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar y la intervención de personal de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia.

Vega señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se trabaja intensivamente en individualizar a él o los responsables.