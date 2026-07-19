Cortes y controles por la final: recomiendan llegar caminando al centro

La Municipalidad de Salta reforzará este domingo el operativo de tránsito por la final del Mundial que disputará la Selección Argentina. Al dispositivo se sumarán 35 agentes municipales, que trabajarán junto a más de 300 efectivos de la Policía de Salta para ordenar la circulación y prevenir incidentes durante los festejos.

El subsecretario de Seguridad Vial municipal, Néstor Ruiz de los Llanos, explicó en diálogo con No es una tarde cualquiera, por Aries, que el esquema será similar al implementado después de la semifinal, cuando miles de personas se concentraron en la Plaza 9 de Julio.

Los principales puntos elegidos para los festejos son la plaza central y, en menor medida, el Monumento a Güemes. En ambos sectores habrá cortes y restricciones que podrán ampliarse según la cantidad de personas que se acerquen.

“La idea es cero vehículos y cero motos en el centro. Queremos que la gente llegue caminando para evitar situaciones de riesgo”, señaló el funcionario.

En los alrededores de la Plaza 9 de Julio habrá restricciones en los accesos por Buenos Aires, España, Pueyrredón, Córdoba, Belgrano y 20 de Febrero. En la zona del Monumento a Güemes, los controles alcanzarán la avenida Uruguay y las calles cercanas.

Las avenidas Belgrano, San Martín y Bicentenario se mantendrán despejadas, en la medida de lo posible, para garantizar la circulación de ambulancias y otros vehículos de emergencia.

Desde el municipio pidieron a los hinchas celebrar con responsabilidad y evitar acercarse en vehículos a las zonas de mayor concentración.