Cuatro casas dañadas y familias evacuadas por los incendios en Salta

Los incendios registrados durante los últimos días en Salta obligaron a evacuar a familias y provocaron daños en al menos cuatro viviendas, según confirmó el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, en diálogo con Qué Domingo, por Aries.

El funcionario señaló que el fuego afectó principalmente la zona sur de la ciudad, el oeste y distintos sectores del Valle de Lerma. Los operativos comenzaron el jueves, cuando ingresó el viento Zonda y se multiplicaron los focos ígneos.

En Campo Quijano, el incendio habría alcanzado entre 80 y 100 hectáreas. El relevamiento preliminar detectó daños en alrededor de tres viviendas, mientras que otra casa resultó afectada en La Pedrera. Las autoridades continuarán recorriendo las zonas comprometidas para determinar el impacto total.

Rodríguez explicó que varias familias fueron evacuadas y otras decidieron abandonar sus hogares por sus propios medios. Además del avance del fuego, la caída de postes y los cortes de energía contribuyeron a que los vecinos dejaran preventivamente sus viviendas.

Aunque este domingo no había focos activos cerca de las casas, Defensa Civil mantiene personal trabajando en tareas de enfriamiento. El funcionario advirtió que algunos postes, raíces, troncos y árboles continúan encendidos y podrían reactivar las llamas ante un cambio en la dirección del viento.

“Quedan puntitos que, con este viento, se pueden reactivar”, explicó. Las ráfagas podrían rotar antes del ingreso del frente fresco y llevar el fuego hacia sectores que todavía no fueron alcanzados.

Otros focos bajo vigilancia

Además del incendio entre Campo Quijano y Rosario de Lerma, las autoridades detectaron fuego en un cerro ubicado sobre La Silleta y en la zona del Abra del Potrero de Uriburu.

También se reportaron focos en el norte provincial, entre Iruya y Nazareno. Defensa Civil evaluaba realizar un sobrevuelo, aunque las condiciones meteorológicas dificultaban la operación aérea.

Rodríguez sostuvo que la mayoría de los incendios tiene intervención humana, ya sea por negligencia, exceso de confianza o intencionalidad. Entre las prácticas más frecuentes mencionó la quema de basura y restos de poda.

“La recomendación principal es no prender fuego bajo ninguna circunstancia. Cualquier foco, por más pequeño que sea, puede transformarse en un incendio”, remarcó.

También recomendó salir únicamente cuando sea indispensable, evitar las zonas afectadas y circular con cuidado por la presencia de cenizas, postes dañados y árboles que podrían caer.